Ue | nuove sanzioni contro Putin Che aumenta la produzione di droni e mette fuorilegge il Wwf

...il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da mesi sta parlando delle modifiche e delle... il Ministro torna a parlare anche della necessità di prevederepiù severe per chi guida ......norme anche sulle ztl e chiarezza sugli autovelox, per evitare l'uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo al fine di moltiplicare le...e guida ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti e causa incidenti rischiaancora ... Infatti sono previste altreregole legate ai neo patentati . In particolare, è in arrivo il 22 ...

Von der Leyen, da nuove sanzioni colpo a macchina guerra Putin Agenzia ANSA

Decretato anche il divieto di accesso ai porti dell’Unione a tutte le navi che si sospetta abbiano le cisterne piene di greggio e derivati di origine russa ...Bruxelles, 21 giu. (LaPresse) - "Al fine di affrontare l'elusione delle misure restrittive dell'Unione attraverso paesi terzi", l'undicesimo pacchetto di ...