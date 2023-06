Ucraina | von der Leyen | Sono certa | fara' parte dell' Unione europea

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Non ho dubbi. L', perche' quando gli ucraini ci parlano del loro futuro, descrivono bandiere'Ue che sventolano per le citta'". Cosi' la presidentea ...

Cosi' la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, durante la Conferenza per la ripresa dell'che si tiene oggi a Londra. "Sosterremo l'per tutto il tempo necessario ..."Oggi presenteremo un nuovo aggiornamento, in forma orale, sui progressi fatti dall'per unirsi all'Ue", ha continuatoder Leyen, citando in particolare gli sviluppi "sulla riforma della ...Sono le basi del sostegno internazionale elencate da Ursulader Leyen alla Conferenza internazionale sulla ripresa dell'a ...

Conferenza ricostruzione Ucraina, von der Leyen: “Ue finanzierà aiuti con asset russi” Sky Tg24

"Noi siamo in un contesto completamente differente rispetto al 2020 e queste crisi hanno avuto una ripercussione sul nostro bilancio, ne abbiamo esaurito la flessibilità. Abbiamo dovuto dare nuove pri ...La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha spiegato lo strumento per sostenere ... perché chi ha perpetrato (l’attacco all’Ucraina, ndr) deve rispondere di quello che ha fatto. [… ...