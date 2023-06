Ucraina | von der Leyen | “Da Ue 50 miliardi fino al 2027”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) BRUXELLES – Una riserva finanziaria da 50di euro per l’per i prossimi quattro anni. E’ quanto propone di prevedere la Commissione europea, come spiega la presidente Ursula von der, in conferenza stampa a Bruxelles, al termine del collegio dei commissari. La riserva del quadro finanziario pluriennale del 2021-27 “darà prima di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nuovo quadro temporaneo Ue su aiuti di Stato per transizione green Von dera Palermo: “Nell’ora più buia l’Ue ha trovato forza” Migranti, von der: “Molti richiedenti asilo Ue non hanno diritto alla protezione” L’Ue finanzierà l’acquisto di armi contro la Russia, Putin: “Chi vive nelle ...