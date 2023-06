Ucraina | Sunak | Da Gran Bretagna tre miliardi di dollari per tre anni

...l'apertura della conferenza affidata dal premier britannico Rishi, il presidente ucraino ha sottolineato che le imprese devono avere fiducia nel fatto che ciò che sarà ricostruito in"...... nonche' un nuovo ponte per la tecnologia fra Uk e". Cosi' il primo ministro del Regno Unito, Rishi, durante il suo discorso alla Conferenza per la ripresa dell', che si tiene ...ha accusato la Russia di voler 'distruggere l'economiacome ha distrutto Bakhmut e Mariupol', aggiungendo che questo non deve essere permesso e che - anzi - Mosca 'dovrà pagare' per le ...

Ucraina, premier Gb Sunak: "La Russia pagherà per le distruzioni provocate" TGCOM

'Serve un'alleanza di governi, istituzioni finanziarie internazionali e leader nel mondo del business per aiutare l'Ucraina a resistere ...“Come abbiamo visto a Bakhmut e a Mariupol, ciò che la Russia non può sopportare cercherà di distruggerlo. Vogliono fare lo stesso con l’economia ucraina: non lo permetteremo”. E’… Leggi ...