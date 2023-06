Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Mosca, 21 giu. (Adnkronos) - La Russia continuerà lo sviluppo della cosiddetta "triade nucleare": questa è la chiave per la sicurezza militare del Paese e per la stabilità mondiale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimirin un incontro con i laureati delle università militari, aggiungendo chesaranno dispiegati ibalistici. "Il compito più importante è lo sviluppo della triade nucleare, che è una garanzia chiave della sicurezza militare e della stabilità della Russia", ha detto, aggiungendo che ibalistici intercontinentali '', noti anche come 'Satan II', in grado di trasportare una decina di testate nucleari, saranno"disponibili per l'uso in combattimento". "Già circa la metà delle unità e ...