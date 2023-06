Ucraina | Crosetto “Supporto per risoluzione del conflitto”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il trattato Nord Atlantico prevede che ognidecisione in ambito Nato deve essere adottata con il consenso ditutti gli alleati. Ildella comunità internazionale edell’Italia all’non è portato avanti con l’obiettivo diuna escalation delma all’opposto, cioè nellaconvinzione che questo possa avere termine quando la Russia sisiederà a un tavolo con l’intenzione di cessare le ostilità”. Così il ministro della Difesa, Guido, nel corso del question time alla Camera. “L’Italia non trascura alcuna ipotesi didele promuove contatti e interlocuzioni con tutti gli altri attori internazionali – aggiunge -. Siamoimpegnati a discutere con tutti i partner le modalità delsostegno”, ha aggiunto.(ITALPRESS). L'articolo ...

