Ucraina | Cina | ' grande apprezzamento per iniziativa pace africana'

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Pechino, 21 giu. (Adnkronos) - Laha espresso un '''' nei confronti della '''' per mettere fine alla guerra in. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. ''Lasostiene tutti gli sforzi volti a una soluzione pacifica della crisie loda il ruolo positivo che il Sudafrica e altri paesi africani hanno svolto a questo riguardo'', ha dichiarato Mao. ''I loro sforzi riflettono bene l'appello condiviso della comunità internazionale per la fine delle ostilità e l'allentamento delle tensioni'', ha aggiunto sottolineando che ''i fatti hanno dimostrato che la guerra e le sanzioni non risolveranno alcun problema'', ma che ''il dialogo e la negoziazione ...

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato martedì (20 giugno) laa fare pressioni sulla Russia affinché ritiri le truppe e ponga fine alla guerra in. Per saperne di più /// PARIGI ...... chiamati anch'essi ad arginare le ambizioni revisioniste di Russia e. Il piano per il nuovo ... da quelle persone e/o entità che minacciano la sovranità e l'indipendenza dell'. Il progetto ...... all'interno della quale laha un ruolo assolutamente centrale . La presentazione del documento era attesa da tempo, resa necessaria dalla 'svolta epocale' che l'invasione russa dell'del ...

Guerra giorno 481: la controffensiva c'è, ma non si vede. Segnali dalla Cina Avvenire

Pechino, 21 giu. (Adnkronos) – La Cina ha espresso un ”grande apprezzamento” nei confronti della ”iniziativa africana” per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto in conferenza stampa la port ...Rassegna ragionata dal web su: Germania e Italia in cerca di convergenze su migranti e Patto di stabilità, la necessità di superare le troppe “dipendenze economiche” europee, la minacciosa ascesa di A ...