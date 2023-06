(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Mobilitare le risorse, attrarre gli investimenti, stabilire le priorità a breve, medio e lungo termine, prima ancora che sia finita la guerra. Oggi e domani si riunisce launa nuovasulladell’con la partecipazioni di un migliaio di rappresentanti di 61 governi, istituzioni finanziarie internazionali, oltre 400 aziende e rappresentanti della società civile. Ma non è solo una classicadi donatori, è anche un segnale politico di fiducia e sostegno nel futuro dell’, mentre l’invasione russa è ancora in corso. “Il nostro obiettivo è mobilitare il maggior sostegno internazionale possibile e stabilire meccanismi in modo che gliarrivino in modo tempestivo e regolare”, ...

Ucraina, a Londra conferenza ricostruzione: "Servono aiuti subito" Adnkronos

L’offensiva di Zelensky non sfonda e alcuni Paesi vorrebbero scendere in campo. Così la guerra in Ucraina cambierebbe natura, più vicino lo scenario Sarajevo ...La Banca mondiale vuole fornire all'Ucraina un maggiore sostegno finanziario, anche per "urgenti progetti di riparazione" nei settori dei trasporti, ...