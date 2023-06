TUTTOSPORT – Zielinski e Lozano potrebbero finire in tribuna per un anno

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sempre più convinto delle sue decisioni e le conferme sono arrivate con la vittoria di quest’. Il numero uno azzurro, quindi, proseguirà sulla linea tracciata lo scorso, con la cessione di tutti coloro ritenuti ormai non più motivati o che sono in scadenza di contratto. Tra L'articolo

Secondo quanto riportato da, a fine stagione il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli e il ...centrocampista serbo dell' Udinese che il Napoli segue come possibile rimpiazzo di Piotr(in ...L'ipotesi ha del clamoroso, a rilanciarla: Mertens potrebbe finire alla Juve. Il belga è ... In caso di addio dipunta Lo Celso ed è sempre più vicino a un portiere di spessore: ...Secondo quanto riportato da, a fine stagione il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli e il ...centrocampista serbo dell' Udinese che il Napoli segue come possibile rimpiazzo di Piotr(in ...

TUTTOSPORT - Zielinski e Lozano potrebbero finire in tribuna per ... DailyNews 24

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sempre più convinto delle sue decisioni e le conferme sono arrivate con la vittoria di quest'anno. Il ...Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di Moldavia-Polonia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024: MOLDAVIA (3-5-2): Railean; Posmac, Craciun, Mudrac; Revenco, Caimacov, Rata, ...