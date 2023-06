Tutto l’amore per la montagna in una mostra all’Accademia Carrara e in alta quota

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Bergamo. Ladipinta, fotografata, conquistata e, soprat, amata. Conil cuore, da sempre e per sempre. Dal 23 giugno fino al 3 settembre 2023 sarà possibile visitaredi Bergamo “Vette di Luce”,a cura di Filippo Maggia e Maria Cristina Rodeschini. Il progetto, nato in collaborazione con la sezione bergamasca di CAI Club Alpino Italiano, è un omaggio alle Alpi Orobie. “Vette di luce è importante per il museo sotto diversi profili – spiega Maria Cristina Rodeschini, co-curatrice della–. Questo allestimento non è stato una scelta immediata ma è maturata nel tempo grazie a due motivi principali: il primo è la volontà di proporre un tema artistico in grado di coinvolgere il territorio bergamasco e di trovare una ...