Tumori | arriva ‘Curamy’ | piattaforma che facilita ricerca su mieloma multiplo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Si chiamaed è unache, rivolgendosi a pazienti, caregiver e clinici, agevola la raccolta dei candidati idonei ai protocolli discientifica sulin Italia. Sviluppata da Emn Research Italy, realizzata in collaborazione con McCann Health Boot e lo sviluppo tecnico di Yealth, presentata in un incontro virtuale con la comunità medica e le associazioni pazienti – riferisce una nota – Curamy nasce con l’intento di aiutare i pazienti a individuare il protocollo clinico e il centro di riferimento più idoneo alla propria situazione. Il paziente troverà le informazioni sul, le ultime news, gli aggiornamenti dallae, attraverso pochi e semplici passaggi, potrà individuare i ...

Si chiama 'Curamy' ed è una piattaforma che, rivolgendosi a pazienti, caregiver e clinici, agevola la raccolta dei candidati idonei ai protocolli di ricerca scientifica sul mieloma multiplo in Italia. ...In pediatria iematologici più frequenti sono le leucemie acute, linfoidi e mieloidi, i ... la cui possibilità di guarigione, secondo gli ultimi protocolli,al 98 percento. Seguono le ...L'esposizione diretta, soprattutto se sida un inverno trascorso sempre al chiuso non deve ... che determinano la distruzione delle cellule e alterazioni del Dna, che possono portare a' ...

Tumori, arriva ‘Curamy’, piattaforma che facilita ricerca su mieloma ... L'Identità

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Ricoveri per tumore in crescita nelle strutture lombarde dopo il Covid: nel 2021 sono stati 42.144 contro i 37.630 totali del 2020. Il dato è ancora lontano, probabilmente per effetto delle restrizion ...