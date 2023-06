(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio di ieri aluna delegazione dell'Associazione italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma (Ail). L'udienza si è svolta alla vigilia della Giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma che si celebra ogni anno il 21 giugno, con l'impegno rinnovato a sostenere la ricerca scientifica e affiancare i pazienti con tumore del sangue e i loro familiari. Il presidente Ail, Giuseppe Toro, ha portato in dono al Capo dello Stato la bandiera dell'imbarcazione protagonista e simbolo del progetto 'Sognando Itaca', che ogni anno in occasione della Giornata nazionale Ail solca i mari italiani con l'obiettivo di contribuire alla riabilitazione psico-sociale dei pazienti. Il Capo dello Stato - si legge in una nota Ail - ha accolto il ...

...di circa 15 mila volontari hanno permesso all'di diventare un punto di riferimento fondamentale per migliaia di malati e per le loro famiglie in tutta Italia. Per combattere idel sangue ...... sostenere la ricerca scientifica e favorire il progresso della conoscenza nel campo deidel sangue " spiega Giuseppe Toro, presidente nazionale- Nel corso degli anni, grazie alla ricerca ......evento per raccontare i progressi della ricerca scientifica e le nuove terapie contro idel sangue."La Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma è l'occasione per...

Tumori, Ail ricevuta da Mattarella al Quirinale Adnkronos

