Trubin | parla l’agente | «Livello alto | in Italia guardiamo pure l’Inter!»

(Di mercoledì 21 giugno 2023), portiere della nazionale ucraina e dello Shakhtar Donetsk, prova a fare il grande sindica anche l’Inter come squadra interessataNEL MIRINO ? André Onana è corteggiato dal Manchester United, dunque l’Inter dovrà guardarsi un po’attorno. Nel mirino c’è Guglielmo Vicario, il quale però è ambito in Premier League (vedi articolo). A tal proposito, restano aperte varie strade. Una di queste potrebbe essere Anatolijdello Shakhtar Donetsk. A Sport.com hato il suo agente, Yuriy Danchenko: «Ha ormai 4 anni d’esperienza ed ha giocato in Champions League, ha vinto diversi titoli con lo Shakhtar ed sta giocando per la nazionale ucraina: i numerino già del suo. Ma crediamo che questa ...

Da sempreviene paragonato a De Gea per altezza e fisicità, ma ora se neanche per la bravura. E chissà che non possa anche fare meglio del numero uno ...Da sempreviene paragonato a De Gea per altezza e fisicità, ma ora se neanche per la bravura. E chissà che non possa anche fare meglio del numero uno ...