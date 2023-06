Trovato il cadavere del 20enne che sabato si era tuffato nel fiume Po a Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I Vigili del fuoco dihanno comunicato di aver rinvenuto questa mattina unnelle acque delPo, a tre metri dalla riva e a due di profondità. Si tratta del corpo di undi origini senegalesi chepomeriggio si eraun pontile in compagnia di amici. I cugini della vittima ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri di Moncalieri e un testimone aveva dichiarato di aver visto uno dei tre ragazzi presenti tuffarsi e non risalire. Il ritrovamento del corpo è stato possibile grazie all’utilizzo dell’ecoscandaglio da parte dei vigili del fuoco, mentre l’identità della vittima è stata confermata da due parenti arrivati sul posto per l’identificazione insieme ai carabinieri di Barriera Piacenza e al medico legale per l’effettuazione i rilievi del ...