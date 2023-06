Tremila cittadini senza il medico di base | le difficoltà del quartiere Forlanini di Milano | “Siamo in crisi | i malati gravi cosa devono fare?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023)undi. Accade a, nel, dove negli ultimi due mesi, due medici hanno chiuso l’ambulatorioessere sostituiti. “L’ha scoperto per caso mio marito mentre andava a farsi prescrivere le medicine – racconta la signora Pina – eentrati inperché non sappiamo dove andare. Non c’è nessunin zona che ha posti liberi”. E così isono scesi in piazza Ovidio in segno di protesta. “Non vogliamo ilsotto casa, ma vorremmo avere il diritto ad avere unin” spiega al megafono Giorgio Sarto, da sempre impegnato in questa ...