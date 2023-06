Trasporti Valeriani PD | “Aumento biglietti e abbonamenti disincentiva uso mezzi pubblici”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Il nuovo contratto di servizio fra Regione Lazio e Trenitalia prevede che da agosto il prezzo del biglietto aumenterà da 1,5 a 2 euro, mentre quello per glimensili e annuali quasi del 30%: un incremento che la Giunta Zingaretti era sempre riuscita a scongiurare, accrescendo invece gli investimenti per acquistare nuovie migliorare il sistema dei” dichiara Massimiliano, consigliere regionale del PD. “Al contrario l’attuale amministrazione prosegue nel suo immobilismo e non vuole affrontare la questione o quanto meno non risultano esserci iniziative per scongiurare questi aumenti dei titoli di viaggio. La Giunta di centrodestra – prosegue– ancora una volta finisce per scaricare il peso della sua inerzia sulle famiglie e sulle ...