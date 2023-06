Traffico Roma del 21-06-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata interna del raccordo tra via di Casal del Marmo e la via Cassia segnalato anche un incidente all’altezza dello svincolo per l’ospedale Sant’Andrea a seguire code pertra via Nomentana e La Rustica trafficata anche la carreggiata esterna tra la via Salaria e la via Cassia intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni code peranche sulla via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia per lavori notturni chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina tra via Batteria Nomentana il bivio per la A24 in direzione di San Giovanni maggiori informazioni su ...