Traffico Roma del 21-06-2023 ore 17 | 30

(Di mercoledì 21 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata esterna dal raccordo tra il bivio per laFiumicino e Lanina trafficata anche la carreggiata interna con code tra Cassia bis Salaria e tra via della Bufalotta e via Prenestina code sul tratto Urbano della A24-teramo tra l’uscita per la tangenziale il raccordo in uscita da trafficata la stessa tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII idea di le valli verso San Giovanni code persulla via Pontina tra Tor de’ Cenci il raccordo analoga situazione sulla via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia ...