Traffico Roma del 21-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo in tratti saltuari tra il bivio per laFiumicino e via Ardeatina code peranche sul tratto Urbano della A24-teramo tra Viale Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni chiuso lo ricordiamo per lavori di potatura il tratto di via del Mare 3 km 6 al km 13 verso Ostia deviazioni per ilsulla via Ostiense maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...