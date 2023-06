Traffico Roma del 21-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Luceverdevia del Mare all’altezza del chilometro sei in direzione Ostia chiusura temporanea per lavori di potatura dal km 6 al km 13 per taglio delle alberaturein direzione a Ostia deviato Sulla via Ostiense disagi per un incidente alle porte diin via di Marco Simone con da rallentamenti all’altezza di viale Valle dell’aniene è da questa mattina in via di Boccea 3 via Giuseppe marello via Verolengo dove si viaggia su carreggiata ridotta fino a cessate esigenze infine ai possibili disagi ancora in zona San Pietro per l’udienza generale di Papa Francesco per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...