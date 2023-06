Traffico Roma del 21-06-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 21 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tra Portonaccio e la tangenziale est verso centro sulla via del mare all’altezza del chilometro 6 verso Ostia chiusura temporanea per lavori di potatura dal km 6 al km 13 per taglio di alberaturein direzione Ostia deviato Sulla via Ostiense disagi per un incidente in città entrati su via Leone IV all’altezza di Viale Vaticano altro incidente in Viale Palmiro Togliatti vicino via Bandello ed uno Cioè ma nelle due direzioni nei pressi di via Sgambati altro incidente alle porte diin via di Marco Simone con rallentamenti all’altezza di viale Valle dell’aniene da questa mattina segnalati i lavori in via di Boccea a partire tra via Giuseppe marello via Verolengo dove si viaggia su carreggiata ridotta fino a cessate esigenze i lavori ...

Dopo essere stato chiuso per 3 ore in direzione sud, con uscita obbligatoria a Chiusi, alle 7 del mattino si registrano 7 km di coda in aumento tra Valdichiana e Fabro versoed il...Attualmente, nel tratto interessato iltransita su una corsia in deviazione nella ...Al momento si registrano 7 chilometri di coda nel tratto compreso tra Valdichiana e Fabro in direzioneChissà se conoscono l'ebbrezza liberatoria, figlia di una serie di imprecazioni dovute al. Ho letto lamentele sui taxi a: sono pochi, dice l'upper class. Io penso ai tanti che non ...

Arrivi nel cuore di Riccione, direttamente in viale Ceccarini, a due passi dal mare Adriatico. Niente stress. Niente traffico. Niente inquinamento. Ma sono molte di più le ottime ragioni per scegliere ...La ragazza alla guida dello scooter, con una mano tiene il cellulare a “paletta” per ascoltare il messaggio, noncurante del traffico ...