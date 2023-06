Traffico Roma del 21-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Luceverdein coda sul percorso cittadino della A24L’Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est e verso il centro su Grande Raccordo Anulare carreggiata interna alla diramazionesud della Pontina calda esterna file tra laFiumicino e la via del mare proprio sulla via del mare all’altezza del km 6 direzione Ostia chiusura temporanea per lavori di potatura dal km 6 al km 3in direzione Ostia è deviato Sulla via Ostiense in Prati incidente su via Leone IV all’altezza di Viale Vaticano da questa mattina lavori via di Boccea partire da via Giuseppe marello via Verolengo dove si viaggia su carreggiata a ridotta e possibili disagi in piazza San Pietro per udienza generale di Papa Francesco per i dettagli di cosa di altre notizie potete consultare il ...