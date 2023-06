Traffico Roma del 21-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori su via di Boccea all’altezza di via Verolengo direzione raccordo per quel che riguarda il trasporto pubblico deviazione per 6 linee di bus che da Largo Gregorio XIII proseguono per via pazzie via Mattia Battistini per poi tornare su via Boccea cantiere anche ad Ottavia su via Tarsia in via della Lucchina per quel che riguarda il trasporto pubblico in questo caso c’è la deviazione della linea di bus 546 e di notte si sposta il capolinea della n 913 che ferma su via sperani dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità