Traffico Roma del 21-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionein coda sul percorso cittadino della 24 tra Togliatti e la tangenziale est verso il centro e tra Tor cervare raccordo in uscita dalla capitale code sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la Bufalotta da Tiburtina e te la diramazionesud della puntina in carreggiata esterna file da via di Boccea Aurelia della Prenestina la Tiburtina si sta in coda anche sul viadotto della Magliana del Tevere la Cristoforo Colombo code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Tor de’ Cencisulle strade della capitale utile anche in tangenziale Tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e tra Largo Passamonti via Nola verso San Giovanni attenzione per un incidente in via Tiburtina all’altezza di via Lucatelli altro incidente ...