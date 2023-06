Tour de France 2023 | la Groupama-FDJ svela la formazione per la Grande Boucle

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si avvicina sempre di più lapartenza deldedalla Spagna, circa 10 giorni al via dellae vanno a susseguirsi le squadre che annunciano le proprie selezioni. Oggi è stata la volta della-FDJ:molto ben strutturata quella transalpina che sulle strade di casa punta davvero molto in. Capitano sarà David Gaudu che l’anno scorso ha chiuso in quarta posizione in classifica generale. Con lui per le salite anche Thibaut Pinot, quarto all’ultimo Giro d’Italia. Spazio nelle cronometro a Stefan Kueng e per le tappe mosse a Valentin Madouas. Occhio anche a Kevin Geniets, Lars van der Berg, Quentin Pacher e Olivier Le Gac. Foto: Lapresse