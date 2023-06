Tour de France 2023 | annunciata la formazione della Lotto-Dstny C’è anche Jacopo Guarnieri

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La terza compagine che annuncia i propri otto corridori che prenderanno il via al prossimodeche partirà dalla Spagna. Oggi è stata la voltabelgaun italiano (delegazione tricolore ai minimi termini alla Grande Boucle) presente: si tratta di, un ultimo uomo ideale per le volate. Il capitanosquadra è infatti Caleb Ewan, che andrà a caccia di successi nelle (poche) frazioni pianeggianti presenti nel percorsocorsase. Poi uomini da fuga: Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Maxim van Gils, Frederik Frison, Jasper de Buyst e Pascal Eenkhoorn. Foto: Lapresse

Il 28 giugno 2024 è prevista la partenza daldeda Firenze. Un risultato importante per il capoluogo toscano, conosciuto nel mondo per la sua storia, le sue bellezze artistiche e paesaggistiche oltre che per la sua enogastronomia. ...Prima del Giro d'Italia e delde, l'obiettivo di Persico è inserirsi tra la pretendenti al successo: "Il percorso è duro, con poca pianura e in generale pochi tratti per rifiatare. Nella ...... una delle tappe delitaliano 2023, patrocinata da Fifa, Coni e Figc, che racconta l'... inclusi i trofei più importanti: · Pallone d'Oro 82Football · Scarpa d'oro capo ...

Tour de France 2023: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà OA Sport

Un super colpaccio per l'Italia e soprattutto per Firenze. L'anno prossimo, nel 2024, ci sarà la grande partenza del Tour de France in terra tricolore, proprio nel capoluogo toscano. A livello sportiv ...Un super colpaccio per l’Italia e soprattutto per Firenze. L’anno prossimo, nel 2024, ci sarà la grande partenza del Tour de France in terra tricolore, proprio nel capoluogo toscano. A livello sportiv ...