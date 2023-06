(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un undici da far girare la testa a tutti ma soprattutto aiquello stilato da Francesco. In un video diventato virale sui social è infatti mostrato l'ex capitano alle prese con ...

Un undici da far girare la testa a tutti ma soprattutto ai tifosi della Roma quello stilato da Francesco. In un video diventato virale sui social è infatti mostrato l'ex capitano alle prese con la creazione della sua Top 11 giallorossa scegliendo tra i giocatori del presente e quelli del ...E' entrato nel mio cuore " ,Alena. "Ci siamo trovati per caso in un weekend fra amici - ... il matrimonio 'identico' a quello die IlaryDurante la sua intervista al settimanale, l'ex moglie diha preferito mantenere un certo grado di ambiguità riguardo a questa questione. Tuttavia, ha voluto raccontare come il suo stile di ...

Totti svela la sua top 11 della Roma, i tifosi si esaltano: "Da triplete" Corriere dello Sport

L'ex capitano giallorosso ha creato la sua squadra ideale scegliendo tra i giocatori attuali e alcuni dei compagni che hanno giocato con lui ...Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sposeranno nel pomeriggio del 20 giugno nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, la stessa dove furono celebrate le nozze di Francesco Totti e Ilary Blasi ...