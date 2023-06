Tosatti | The Exposé e i medici sospesi

Leggi su butac

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ci avete segnalato una notizia apparsa sul blog di Marco, Stilum Curiae, notizia pubblicata il 17 giugno 2023 dal titolo: Sette milioni di americani hanno avuto danni al cuore dal siero. Dott. Levy. L’articolo dinon è altro che una fedele traduzione dell’originale pubblicato su The, sito che ormai chi legge BUTAC dovrebbe conoscere bene: la prima volta che ne parlammo era infatti il 2021, il sito si chiamava ancora The Daily Expose e si presentava con una grafica da blog scritto da miocuggino. Da allora ha cambiato grafica, nome, dominio, tutto per confondere le acque, d’altronde è un sito nato apposta per condividere disinformazione durante la pandemia. Disinformazione che, come spieghiamo da tempo, colpisce una fascia di popolazione spaventata, quindi propensa a donazioni varie. Guarda caso una volta entrati ...