Torna Pirelli Scorpion BK | il pneumatico “con le orecchie”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) –riporta in gamma loBK per la Lamborghini LM002 del 1986: unche all’epoca della sua progettazione era all’avanguardia sia per dimensioni sia per le doti di resistenza, ma soprattutto per le “”, ovvero delle alette laterali che consentivano di “galleggiare” sulla sabbia del deserto. Taleè stato ricreato per la lineaCollezione, dedicata alle auto classiche, presentato durante “FuoriConcorso”, evento per i collezionisti sul Lago di Como presso Villa Sucota, montato su una LM002 di un collezionista privato e seguita dal Lamborghini Polo Storico. Nei primi anni Ottanta venne chiesto adi sviluppare unspeciale per un’auto fuori dal comune: stava nascendo la ...

Nei primi anni Ottanta venne chiesto a Pirelli di sviluppare un pneumatico speciale per un'auto fuori dal comune: stava nascendo la progenitrice di tutti i SUV sportivi, la LM002. Per questo ...

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli riporta in gamma lo Scorpion BK per la Lamborghini LM002 del 1986: un pneumatico che all'epoca della sua progettazione era all'avanguardia sia per dimensioni sia per le do ...