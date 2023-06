(Di mercoledì 21 giugno 2023) Resta sulla scena politica ead occupare il proprio posto da deputata nella exe leader del partito indipendentistalo scorso 11 giugno per un’indagine su presunte irregolarità finanziarie del suo partito – lo Scottish National Party (Snp) – edopo alcune ore. L’indagine che la vede coinvolta era partita con alcuni sospetti sulla spesa di alcuni fondi dal valore di 600mila sterline destinati alla campagna per l’indipendenza della Scozia, e, prima di lei, aveva toccato altri due membri dello Scottish National Party: il tesoriere Colin Beattie e Peter Murrell, amministratore del partito nonché marito di. La casa di Glasgow della coppia era stata perquisita ...

... impaurita dalle good news alla vigilia delle audizioni di Jerome Powell in. Ma gli ... Intelligenza artificiale,in pista Softbank Fa eccezione Tokyo +0,7% dove, in scia a Warren ...Oltre ad incontrare molte Ong si sono svolte anche importanti riunioni con l'ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo , con la presidente della Commissione per l'integrazione europea del...Il malato da curare non è il governo, ma il". Il principio speranza Si apre così l'... Oggi il Paese è in emergenza civiltà Don Ciottipoi sul tema della speranza: "Sei milioni di ...

Torna in Parlamento la ex Premier scozzese Nicola Sturgeon, arrestata e poi rilasciata senza incriminazione Il Fatto Quotidiano

Si è appena conclusa l’ultima missione in Ucraina del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean) della quale anche il viadanese Paolo Bergamaschi ha fatto parte. L’obiettivo della visita era quell ...Torna il Premio Biagio Agnes, il riconoscimento internazionale di giornalismo e informazione, che quest'anno celebra la sua 15/a edizione ...