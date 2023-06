Torna il West Coast Meeting di Loano | con una rassegna di cinque giorni e numerosi ospiti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il tema è dunque l’inquietudine, quella insoddisfazione che sentiamo sempre ad ogni obiettivo raggiunto, come se la meta si spostasse in continuazione e noi fossimo sempre alla ricerca di qualcosa che per definizione è al di là, è oltre. L’uomo è un essere strano, perché ha mille bisogni ma è attraversato da un desiderio che non è un bisogno. Lacan diceva che il desiderio è di niente di nominabile. Perciò l’inquietudine che sentiamo non è una pietra di inciampo o un problema, ma la possibilità stessa di essere introdotti a qualcosa di più grande, a un “Oltre” che costituisce la misura adeguata al cuore dell’uomo. Fa gli onori di casa Paolo Desalvo, Presidente di Cara Beltà: “Come ogni anno siamo contenti di intraprendere questa nuova avventura, che ci permette di conoscere persone impegnate con la realtà e con la vita. Lo facciamo nella splendida cornice della Marina di ...