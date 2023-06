Torino | trovato un cadavere nel Po | il mistero scuote la città

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Unè stato rinel fiume Po dai Vigili del Fuoco di, all'altezza di Corso Moncalieri 506. Si potrebbe trattare del giovane disperso da alcuni giorni dopo essersi immerso all'altezza di Moncalieri. Sul posto anche i carabinieri. Non è chiaro cosa sia accaduto e perché il giovane fosse in acqua, ma secondo le prime ricostruzioni si trovava con degli amici. Il corpo, riin acqua, non è ancora stato identificato.