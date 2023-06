Torino | ritiro a Pinzolo dal 17 al 28 luglio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilsarà indal 17 al 28. Dopo il raduno al Filadelfia, da lunedì 17i ragazzi di mister Juric si sposteranno in Trentino, in Val Rendena, per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Durante questa prima fase di preparazione inprevisti due test amichevoli: il primo il 22contro la Feralpisalò e poi il 28contro il Modena. Il saluto della squadra in piazza ai tifosi avrà luogo la sera di venerdì 21. SportFace.

