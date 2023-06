Torino | cadavere di ragazzo ritrovato nelle acque del Po

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – È stato trovato poco fa dai Vigili del fuocodel Po, lungo corso Moncalieri, ildi un. La vittima non è stata ancora identificata. Proprio in quella zona da giorni erano in corso le ricerche di un giovane che sabato pomeriggio era stato visto da un passante, che aveva subito dato l’allarme, gettarsidel fiume e non riemergere. Immediati erano scattati i soccorsi che hanno portato a setacciare la zona anche con l’ausilio di droni. Sulla riva erano stati ritrovati solo alcuni effetti personali . Sul posto stanno intervenendo i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

