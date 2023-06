Tonali Milan | dall’Inghilterra | vicina la cessione per 70 milioni!

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 giugno 2023), in Inghilterra ne sono sicuri:ladel centrocampista in Premier in cambio di 70 milioni Stando a quanto riferito da The Athletic, il Newcastle è vicino a un accordo con ilper l’acquisto di Sandro. L’affare dovrebbe concludersi per una cifra di circa 70 milioni di euro dopo i colloqui postivi di oggi tra le parti.