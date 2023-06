Non ci sono soldi, offerte mostruose o ingaggi faraonici che tengano: Barella è l'icona,a ... Manchester United , Newcastle (che, tra l'altro, hanno messo gli occhi anche su): le ......che è una delle cinque Nazionali ad aver segnato almeno 30 gol nei gironi di qualificazione... 21 Fabio Miretti (Juventus), 4 Samuele Ricci (Torino), 10 Nicolò Rovella (Monza), 8 Sandro(......che è una delle cinque Nazionali ad aver segnato almeno 30 gol nei gironi di qualificazione... uno su tutti il compagno di club Sandro. Una sfida nella sfida, accesa e combattuta, come ...

Tonali insieme a Rise Together Foundation: donazione all’Istituto Gaslini Pianeta Milan

Sandro Tonali e il suo agente Beppe Riso hanno donato insieme a Rise Together Foundation un apparecchio di nuova generazione, portatile e di ...L'Europeo U21 2023 è alle porte, l'Italia è arrivata in Romania per la competizione che si svolgerà anche in Georgia tra il 21 giugno e l'8 luglio, data della Finale. Nella Nazionale guidata da Paolo ...