Tonali ha detto sì al Newcastle Gli inglesi offrono 70 milioni al Milan | che ne chiede 80 Di Marzio

I tifosi non si aspettavano però che il primo ad essere sacrificato potesse essere proprio, che in tutte le interviste dopo il suo arrivo in rossonero aveva sempredi voler restare a ...Nel pomeriggio, inoltre, c'è stato un inconto tra gli agenti die i bianconeri d'Inghilterra, che hanno messo sul piatto uno stipendio di ben 7,5 milioni di euro a stagione . Come rivelato da ...Sandro(LaPresse) - Calciomercato.itOccorre adesso il via libera del calciatore, che ancora non ci sarebbe, mentre il Milan avrebbesì alla cessione. I bianconeri inglesi si erano fatti ...

Milan, il Newcastle fa sul serio per Tonali: Sandro ha detto sì - Sportmediaset Sport Mediaset

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW di Sandro Tonali e Barella. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista sul centrocampista rossonero: «Bisogna abituarci a questo nuovo tipo di t ...Sandro Tonali è ad un passo dalla cessione al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, con un ingaggio quasi triplicato rispetto a quello attuale in rossonero. MilanNews.it ...