Ore 14.22: il Milan vuole portare a casa dal Fenerbahce il talento turcoOre 14.19: Il Milan rifiuta la prima offerta per, il Newcastle con 70 - 75 lo porta a casa La prima offerta del ...... Nicolò Barella, con l'offerta che sembra sia stata rispedita al mittente sia dall'Inter che dal calciatore, ecco riprovarci con Sandrocon un'offerta di 60 milioni di euro per il Milan. Al ...Anzi, peri Magpies sembrano pronti a mettere sul piatto un'ingaggio da favola: al Milan ... Calciomercato Milan: Thuram resta caldo,sogno Moncada In entrata resta ovviamente d'attualità ...

Tonali, Guler e Schuurs: mercato Milan, le ultime di oggi | News Pianeta Milan

Le indiscrezioni su Tonali hanno messo al lavoro la squadra mercato del Milan: due nomi dalla Serie A per sostituirlo ...Furlani e Moncada incontrano l’agente del centrocampista: gli inglesi disposti a spendere 70 milioni. Frattesi e Milinkovic-Savic le alternative in caso di partenza ...