Tonali al Newcastle | a lui 8 milioni più 2 | al Milan 75 più 5 di bonus Di Marzio

(Di mercoledì 21 giugno 2023)al: a lui 8più 2, al75 più 5 di(Dia Speciale Calciomercato)al. Cotto e mangiato. Ha retto qualche ora la favola che il centrocampista dele del giro della Nazionale ci avrebbe pensato all’offerta del. Ma che vuoi pensare? Alguadagna 2,5. A, in Premier, in Champions, ne guadagnerà il quadruplo. Ha chiesto solo dove fosse la penna per firmare. Ilincassa 75più 5 di. C’è poco da discutere. L'articolo ilNapolista.

...ha detto sì ale l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Accordo ad un passo tra il club inglese il Milan pronti a chiudere per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Sandro(©...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Milan È in corso una trattativa serrata tra ilUnited e il Milan per la cessione del talentuoso centrocampista italiano, Sandro. Secondo le ultime informazioni, le due squadre avrebbero raggiunto un accordo di massima sull'...Il fondo pubblico Pif, il colosso proprietario in Premier League delche sta per prenderedal Milan, finanzia in patria 4 società top: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli. ...

Il Newcastle è a Milano per chiudere il colpo Tonali La Gazzetta dello Sport

Le cifre che Tonali guadagnerebbe al Newcastle. Si riduce la distanza tra i club Notizia della giornata, e probabilmente della sessione di calciomercato, è il vicino trasferimento di Sandro Tonali al ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...