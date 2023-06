Ton Cruise | 40 anni dopo Risky Business ballo ancora in mutande

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Romha ricordato la scena delindiche ha lanciato la sua carriera 40fa. 40Tomhail fisico per ballare in, proprio come accade nell'iconica scena diche ha lanciato la sua carriera nel 1983 e che lo vede scatenarsi nel salotto di casa sua con indosso solo una camicia,e calzini. "Sono cresciuto ballando ina casa mia. Chi non l'ha fatto?" ha dichiarato scherzosamente il divo sessantenne ad Access Hollywood. Quando gli è stato chiesto se lo faoggi, Tomha risposto con un sorriso: ...

