Titanic | relitto a 3800 metri di profondità | sottomarino disperso | quanto ossigeno hanno ancora i turisti a bordo

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Iltorna a rivivere, e questa volta per via di una storia di cronaca che potrebbe avere esiti drammatici (ma lo sapremo solo nelle prossime ore). Da alcuni giorni, infatti, non si parla d’altro: unusato per portare gruppi diin visita aldelè scomparso dai radar nell’Oceano Atlantico.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.