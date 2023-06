Titanic | gli esperti del film sul sottomarino disperso

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Glidelsono intervenuti in merito alla questione del. In particolare, Parks Stephenson, l’esploratore delche ha lavorato con il regista James Cameron al suo iconico dramma romantico del 1997, teme che la scomparsa di domenica del sommergibile turistico Titan di OceanGate durante una spedizione al relitto “abbia tutto il potenziale per essere una grande tragedia“. “A prescindere da ciò che si potrà leggere nelle prossime ore, tutto ciò che è veramente noto in questo momento è che le comunicazioni con il sommergibile sono state perse e questo è abbastanza insolito da giustificare la più seria considerazione“, ha scritto Stephenson in un post su Facebook lunedì. “Sono molto preoccupato per le persone a bordo, ...

...- - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshowSTUDENTI Fotogallery - Maturità 2023 al via con la prima prova di italiano le foto A Senago una marcia per Giulia Tramontano e Thiago le foto, ...... il Titan, sommergibile usato per visite al relitto del. L'ossigeno secondo le stime è ormai agli sgoccioli e secondoesperti salvare le persone è un'impresa disperata. La notizia del ...... dove si trova il, ma secondo Lochridge era certificato solo per profondità di 1.300 metri. ... Ma per l'azienda Lochridge 'non è un ingegnere e non è stato assunto néstato chiesto di ...

Il menu "italiano" dell'ultima cena sul Titanic inItalia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La vicenda del sottomarino in visita al relitto del Titanic sta facendo scalpore in questi giorni: il veicolo è disperso nell'oceano ...