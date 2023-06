Titan | le ultime speranze per il sommergibile scomparso

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ci sono ancoraper i passeggeri a bordo del sottomarino. Dal mezzo navale si sono sentiti rumori ad intervalli di 30 minuti, per almeno due volte, e un’altra volta dopo quattro ore. I “colpetti” sono l’unico indizio a cui si stanno aggrappando ricercatori e famigliari. Simon Boxall, docente di Oceanografia all’Università di Southampton, ha dichiarato alla Bbc, che questi rumori possono indicare che ci sono persone ancora vive all’interno del: “Ci sono molte sorgenti sonore nell’oceano, ma danno speranza Penso che uno degli scenari che tutti temevano fosse che ilfosse praticamente imploso. Quindi dà qualche speranza che questa sia ancora un’operazione di salvataggio, piuttosto che solo un’operazione di recupero”. Le dichiarazioni dell’esperto arrivano in seguito all’annuncio ...

Leimmagini del peschereccio sovraffollato di migranti tratte da un video di Frontex Qual è ...enfasi a livello mediatico sulle operazioni di soccorso per salvare i cinque miliardari del, ...Se i soccorritori della Guardia costiera di Usa e Canada hanno calcolato bene una serie di fattori, dal punto in cui si è inabissato ilalle correnti, allora resta una remota chance di ...Potrebbero essere ancora vivi Nelleore, un aereo canadese che assisteva alle operazioni di ... che dirige le ricerche del sommergibile, ha confermato a Cbs News che un aereo ha rilevato ...

Titan, «rilevati rumori» dove il sommergibile è disperso. L’esperto: «Pericoloso come viaggiare nello spazio» Vanity Fair Italia

Il sommergibile scomparso di cui si è molto sentito parlare in queste ore era guidato da un semplice controller per videogiochi: ecco quale e perché.In un video girato dalla BBC si vede che il sottomarino era guidato da un vecchio controller per videogiochi: il Logitech F710 ...