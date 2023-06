Tinny Andreatta di Netflix | La diversità | valore fondamentale

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il video è bello perché è vario Business People Collection, di Cecilia Lulli, pag. 15 «L’inclusione nei prodotti audiovisivi è un dovere sul piano etico che coincide con un processo in atto nelle nostre società»: è chiaro e deciso il punto di vista di, Vice Presidente per i contenuti italiani della piattaforma streaming, che spiega: «Il nostro obiettivo è realizzare film e serie tv che siano capaci d’intrattenere un pubblico esigente e trasversale rispetto ai confini nazionali. Per questo, vogliamo allargare il campo della rappresentazione oltre gli stereotipi e creare un’empatia che coinvolga gli spettatori in storie in cui in modo originale e sorprendente si rifletta la loro vita. Èdunque, rispetto alla nostra scala internazionale di diffusione, che tutti, donne e uomini, si sentano rappresentati sullo ...