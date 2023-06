Thuram-Inter | in Francia sicuri | le parti hanno riallacciato i contatti!

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Marcusnon è uscito dai radar dell’. Lo affermano dalla. Con Edin Dzeko verso il Fenerbahce, il club nerazzurro hai contatti col francese PISTA APERTA ? Grande contesa per. L’attaccante andrà via dal Borussia Monchengladbach alla fine di giugno in scadenza di contratto. Sono diversi i club su di lui: PSG, Milan ma anche Lipsia e Atletico Madrid. Tra questi bisogna considerare anche l’, da tempo in realtà sul figlio d’arte. Secondo i colleghi di RMC Sport, l’avrebbei contatti con l’entourage del giocatore per sopperire all’ormai imminente addio di Edin Dzeko in direzione Fenerbahce.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto ...

e Milan tremano e provano a resistere per difendere i propri gioielli. Ma un dubbio è lecito: ... si sta muovendo anche su giocatori in rampa di lancio come Nmecha , Khephrene Yankuba ...... così come la trattativa per Marcus. L'attaccante francese è libero a parametro zero dopo ... 'Una banda di ladri li ha presi di mira' Intanto, le sirene inglesi suonano anche in casa. ...... 22 Stefano Turati (Frosinone) Difensori: 12 Raoul Bellanova (), 20 Andrea Cambiaso (Bologna), ... In mezzo al campo, Caqueret e Le Fee. Tridente offensivo composto da Cherki, Wahi e Gouiri. ...

In Francia – Dzeko saluta, l’Inter riallaccia i contatti per Thuram: i dettagli fcinter1908

Il Milan prova ad accelerare per Marcus Thuram, l’attaccante francese è l’obiettivo primario: il verdetto si avvicina Come sempre, il calciomercato estivo vede tra i suoi protagonisti principali alcun ...Dopo lo stallo legato al cambio di panchina a Napoli e alla finale di Champions dell'Inter, il calciomercato di serie A finalmente si ...