«The Idol» | il flop che tutti si aspettavano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Quando Sam Levinson è subentrato alla direzione di The, in testa deve essergli balenata un’idea: la possibilità di replicare il successo di Euphoria, di scandalizzare di uno scandalo che fosse feroce e arguto, e desse da pensare, non da ridere. Con tutta probabilità, Sam Levinson deve aver creduto di poter piegare la serie perché prendesse un effetto Kubrick, la violenza dirompente delle immagini, e penetrasse le ossa fino a diventare parte della memoria collettiva. Con certezza, Sam Levinson si è sbagliato. The, attualmente in onda su Sky, si è rivelata tanto brutta e mal scritta da risultare comica, in quella maniera tragica che solo i prodotti malriusciti sanno avere. Negli Stati Uniti, il primo episodio dello show è stato visto da 913 mila spettatori. La notte in cui Hbo ha mandato in onda il secondo, il pubblico è calato del 12%. La ...

