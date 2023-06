The Brave and the Bold | Jensen Ackles | Se Pedro Pascal mi soffiasse il ruolo di Batman | mi arrabbierei

(Di mercoledì 21 giugno 2023)ha parlato della possibilità di interpretarein live action e di come non vorrebbe chegliil. Ci vorrà ancora del tempo per vedere sul grande schermo la nuova incarnazione del Cavaliere oscuro, ma i rumor su Theand thecontinuano a impazzare. In molti hanno ipotizzato, star di Supernatural e The Boys, come papabile candidato a vestire i panni di. Ecco quale è stata la sua risposta in merito. "Non lo so e anche se lo sapessi, non te lo direi. Voglio dire, lo farei? Certamente. Impazzirei semiil? Ovvio. Dio ...

- Pubblicità - Le voci sul casting diandBold non hanno iniziato a circolare, e un nome che è stato menzionato in relazione al ruolo principale di Bruce Wayne/Batman è quello di Jensen Ackles . Anche se sembra più una ......figura di Cassandra da parte della danzatrice Stefania Tansini in "Ofnightingale I envy... Paola Bianchi con la danzatrice Valentina Bravetti in "" (29 giugno), e Marta Bellu firma ...Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sul lungometraggio con star Ezra Miller! La spiegazione di James Gunn Tra i prossimi film della DC ci sarà Batman:& ...

The Brave and the Bold, Jensen Ackles commenta i rumors sul suo ... Cinefilos.it

France set up a World Cup final against Argentina after goals from Theo Hernandez and Randal Kolo Muani secured a 2-0 win over Morocco on Thursday (AEDT).Motorists are being warned of the most expensive airport parking charges in the country, with Britons set to go on holiday over the summer.