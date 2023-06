Terremoto sul Gargano | trema la provincia di Foggia | scossa di magnitudo 5 avvertita anche in Molise e Abruzzo

La violenza sconvolge la Franciain Francia, nuova forte scossa all'alba: ieri il sisma ... La sindaca Anne Hidalgo è giuntaluogo dell'incidente per assistere alle fasi di spegnimento ...'La situazione è molto diversa rispetto aldel 2012. Noi abbiamo chiesto di avere l'...nodo (anche questo tutto politico) del commissario straordinario alla ricostruzione, Bignami ha ...Pochissimi giorni per organizzarlo, ma la risposta dei 17 artisti che salirannopalco della RFC Arena di Reggio Emili a (Campovolo) il 24 giugno per " Italia Loves Romagna " Il ...di 11 ...

Forte scossa di terremoto avvertita sul Gargano FoggiaToday

Bastano 142 euro l’anno per difendersi dalle calamità sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Lombardia, Piemonte e Veneto le più coperte ...Alle 17.35 il Gargano e la provincia di Foggia sono stati sorpresi da una forte scossa di terremoto durata una decina di secondi. Ci arrivano segnalazioni da Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, San ...