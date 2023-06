Terremoto oggi Gargano | scossa magnitudo 4 2

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Unadidi4.2 è stata registratadall'Ingv al largo della Costa Garganica. Laè avvenuta alle ore 17.33 a una profondità di 35 km. L'epicentro, in mare, è stato localizzato a 18 km dalle Isole Tremiti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

