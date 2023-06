Terremoto oggi Gargano | scossa magnitudo 4 2

in Francia, nuova forte scossa all'alba: ieri il sisma avvertito anche in Italiaa Genova, scossa di magnitudo 2.7 poco prima delle 7: l'epicentro al confine con l'Emilia ...approfondimentoa Catania, sisma di magnitudo 2.5 FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Scienze Campi Flegrei, lo studio: vicina la rottura della crosta della caldera 'Al momento ...L'epicentro, in mare, è stato localizzato a 18 km dalle Isole Tremiti Una scossa didi magnitudo 4.2 è stata registratadall'Ingv al largo della Costa Garganica . La scossa è avvenuta alle ore 17.33 a una profondità di 35 km. L'epicentro, in mare, è stato localizzato a ...

Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 sulla Costa Garganica FoggiaToday

L'Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 a Foggia, in Puglia. Il sisma è stato avvertito al Centro e al Sud Italia.